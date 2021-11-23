У Китаї закликали США припинити "грати з вогнем"

США повинні негайно виправити свої помилки та припинити провокації в Тайванській протоці. Про це заявив офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь, коментуючи черговий прохід ракетного есмінця типу Arleigh Burke, USS Milius (DDG 69) через протоку, повідомляє Лента.Ру.

Дипломат закликав Вашингтон припинити "грати з вогнем щомісяця" та зосередитися на підтримці миру та стабільності в регіоні. Він зазначив, що під приводом захисту судноплавства Сполучені Штати займаються демонстрацією сили.

Відносини США та Китаю загострилися на тлі конкуренції у Південно-Китайському морі. Пекін заявляє, що значна частина міжнародних вод в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні належить КНР. Йдеться про спірні морські простори в районах Тайваню, Філіппін, В'єтнаму, Малайзії та інших.

30 серпня Управління морської безпеки Китаю заявило, що всі іноземні судна зобов'язані повідомляти про місцезнаходження під час входу до "китайських" територіальних вод. Тепер іноземні кораблі зобов'язані доповідати китайській адміністрації свій позивний, а також передавати інформацію про вантажі, що перевозяться.