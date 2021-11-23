Втрата дохідної частини держбюджету: нардепи ініціюють створення ТСК

Народні депутати пропонують створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування фактів можливих корупційних дій, які спричинили значні втрати дохідної частини державного бюджету, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний проект постанови №6340 зареєстровано у Верховній Раді у понеділок.

Авторами проекту є народні депутати з фракцій "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Слуга народу" та групи "Довіра".

Тексту проекту постанови на сайті наразі не оприлюднено.