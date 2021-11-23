Спотова ціна газу в Європі знову вища за $1000 за тисячу кубометрів після одноденного просідання нижче за цей рівень, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У вівторок ціна найближчого (грудневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures сягнула EUR90,695 за МВт-год, тобто $1054 за тисячу кубометрів. Торги відкрилися з $998 і раніше знижувалися до $959 за тисячу кубометрів.

Цього тижня у Європі очікується подальше сезонне зниження температури повітря. У середньому в листопаді у регіоні майже на два градуси холодніше, ніж роком раніше.

Новий тиждень розпочався зі слабких показників роботи вітряної генерації - вона забезпечила лише 12,6% енергобалансу Європи за середнього показника 14,8% (максимум 19,7%) за минулий тиждень. Найближчими днями у регіоні очікується слабовітряна погода, що скорочує можливості вітрогенерації.