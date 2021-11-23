На Миколаївщині знайдено перевернутий човен із загиблими чоловіками

У Миколаївській області поблизу о. Березань було знайдено перекинутий човен із двома загиблими чоловіками.

Про це повідомила прес-служба﻿ Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"22 листопада о 8:53 на спецлінію "101" від чергового відділу прикордонної служби "Очаків" надійшло повідомлення про те, що місцевий рибалка, в акваторії Чорного моря поблизу острова Березань, виявив перекинутий алюмінієвий човен і тіла двох загиблих чоловіків. За його словами, у човні перебували три особи" , - йдеться у повідомленні.

Так, рятувальники, що прибули на місце, вилучили тіла загиблих 1949 р.н. та 1961 р.н. і перенесли їх на берег.

Також тривають пошуки третього чоловіка 1967 р.н., тіло якого не знайдене.