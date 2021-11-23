ФІФА визначить найкращого футболіста 2021 року
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила претендентів на звання найкращого гравця за підсумками 2021 року, повідомляє Сьогодні.
Традиційно премія The Best FIFA Football Awards має шість номінацій – по три для чоловічого та жіночого футболу – найкращий гравець, воротар та тренер команди.
Дві групи експертів – одна з жіночого футболу та одна з чоловічого футболу – відбирали кандидатів з кожної категорії.
ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала імена претендентів на нагороду найкращому футболісту у 2021 році. У списку 11 гравців.
На премію найкращому футболісту претендують:
- Ерлінг Холан (Норвегія, Боруссія (Дортмунд))
- Карім Бензема (Франція, Реал)
- Кевін Де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті)
- Жоржіньо (Італія, Челсі)
- Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ)
- Роберт Левандовський (Польща, Баварія)
- Кріштіану Роналду (Португалія, Ювентус/Манчестер Юнайтед)
- Ліонель Мессі (Аргентина, Барселона/ПСЖ)
- Неймар (Бразилія, ПСЖ)
- Н'Голо Канте (Франція, Челсі)
- Мохамед Салах (Єгипет, Ліверпуль)
На нагороду найкращого воротаря претендує п'ятеро голкіперів:
- Аліссон Беккер (Бразилія, Ліверпуль)
- Джанлуїджі Доннарумма (Італія, Мілан/ПСЖ)
- Едуар Менді (Сенегал, Челсі)
- Мануель Нойєр (Німеччина, Баварія)
- Каспер Шмейхель (Данія, Лестер)
На звання найкращого тренера чоловічої команди сім претендентів:
- Антоніо Конте (Інтер/Тоттенхем)
- Ханс-Дітер Флік (Баварія / збірна Німеччини)
- Пеп Гвардіола (Ман. Сіті)
- Роберто Манчіні (збірна Італії)
- Ліонель Скалоні (збірна Аргентини)
- Дієго Сімеоне (Атлетіко)
- Томас Тухель (Челсі)
Відкрите голосування буде проводитись на сайті FIFA і триватиме до 10 грудня 2021 року.
ФІФА оголосить трьох фіналістів у кожній із шести категорій, перерахованих вище, на початку січня 2022 року.
Нагородження переможців відбудеться 17 січня 2022 року .
Зазначимо, що премія ФІФА найкращому футболісту року присуджується протягом 30 років. Найперший трофей ФІФА був присуджений 1991 року легендарному футболісту збірної Німеччини Лотару Матеусу.