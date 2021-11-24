Volkswagen готує електричну заміну Passat

Німецька компанія проводить випробування чергового представника електричного сімейства ID. Несподівано ним виявився традиційний седан, що дуже нагадує популярну модель Passat, повідомляє Обозреватель.

У 2018 році на автошоу у Женеві компанія Volkswagen представила концептуальний седан ID. Vizzion. Через рік на виставці в Лос-Анджелесі проєкт отримав продовження у вигляді універсала ID. Space Vizzion. Обидві моделі пообіцяли запустити у виробництво 2023 року і, мабуть, це не порожні слова. На дорогах нещодавно було помічено тестовий прототип седана.

Концепт Volkswagen ID. Vizzion. Джерело: Volkswagen

На дорогах нещодавно був помічений тестовий прототип седана. Джерело: Carscoops

Окремі елементи електромобіля приховані від сторонніх очей камуфляжем, але деякі деталі можна розглянути. Зокрема автомобіль отримав обтічну передню панель без традиційного облицювання радіатора. Нижче видно виразний передній бампер з вертикальними повітроводами та центральним повітрозабірником. Прототип також оснащений аеродинамічними дисками та має високі бічні "спідниці", за якими ховається батарея електрокара.

Концепт Volkswagen ID. Space Vizzion. Джерело: Volkswagen

Ззаду можна розглянути вбудований задній спойлер та широкий третій стоп-сигнал. Прототип також відрізняється великим скляним дахом та висувними дверними ручками.

На концепт ID. Vizzion використовувалася акумуляторна батарея на 111 кВтг та двомоторна система з повним приводом сумарною потужністю 225 кВт (306 к.с.). Вона дозволяла седану розганятись від 0 до 100 км/год за 6,3 секунди. Заявлений запас ходу – до 665 км за циклом WLTP.

Крім топової двомоторної версії покупцям буде запропоновано задньопривідний варіант з одним електродвигуном. Джерело: Carscoops

Очікується, що крім топової двомоторної версії покупцям буде запропоновано варіант з одним електродвигуном, який наводитиме задні колеса. Судячи з загального вигляду прототипу, випробування дуже швидко перейдуть у фінальну фазу. Це означає, що новий електричний седан може бути представлений наступного року, а його поява у дилерів відбудеться, як і обіцяли представники компанії, у 2023 році.