Volkswagen готує електричну заміну Passat
Німецька компанія проводить випробування чергового представника електричного сімейства ID. Несподівано ним виявився традиційний седан, що дуже нагадує популярну модель Passat, повідомляє Обозреватель.
У 2018 році на автошоу у Женеві компанія Volkswagen представила концептуальний седан ID. Vizzion. Через рік на виставці в Лос-Анджелесі проєкт отримав продовження у вигляді універсала ID. Space Vizzion. Обидві моделі пообіцяли запустити у виробництво 2023 року і, мабуть, це не порожні слова. На дорогах нещодавно було помічено тестовий прототип седана.
Окремі елементи електромобіля приховані від сторонніх очей камуфляжем, але деякі деталі можна розглянути. Зокрема автомобіль отримав обтічну передню панель без традиційного облицювання радіатора. Нижче видно виразний передній бампер з вертикальними повітроводами та центральним повітрозабірником. Прототип також оснащений аеродинамічними дисками та має високі бічні "спідниці", за якими ховається батарея електрокара.
Ззаду можна розглянути вбудований задній спойлер та широкий третій стоп-сигнал. Прототип також відрізняється великим скляним дахом та висувними дверними ручками.
На концепт ID. Vizzion використовувалася акумуляторна батарея на 111 кВтг та двомоторна система з повним приводом сумарною потужністю 225 кВт (306 к.с.). Вона дозволяла седану розганятись від 0 до 100 км/год за 6,3 секунди. Заявлений запас ходу – до 665 км за циклом WLTP.
Очікується, що крім топової двомоторної версії покупцям буде запропоновано варіант з одним електродвигуном, який наводитиме задні колеса. Судячи з загального вигляду прототипу, випробування дуже швидко перейдуть у фінальну фазу. Це означає, що новий електричний седан може бути представлений наступного року, а його поява у дилерів відбудеться, як і обіцяли представники компанії, у 2023 році.