Столиця та 5 областей можуть вийти з "червоної" зони

Аналітик Київської школи економіки (KSE) Катерина Кузьмінова заявила, що в Україні, окрім Львівської та Луганської області, ще в Києві та трьох областях стабілізувалися показники поширення COVID-19, повідомляє Дзеркало тижня.

"Ми прогнозуємо парад виходу областей із "червоної" зони. Після Луганської та Львівської областей із "червоної" зони можуть вийти Київ, Донецька, Одеська та Херсонська області", – зазначили в KSE.

У жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок з киснем, відведених для лікування хворих на COVID-19. В Україні він становить 55,8% за рівня 65%. У столиці показник завантаженості ліжок із киснем становить 62,2%.

Рівень госпіталізацій країною становить 63,6, за певного показника 60 на 100 тисяч населення. У Києві – 62,8 на 100 тисяч населення. Крім столиці, рівень госпіталізацій також перевищено у 17 регіонах.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Львівська та Луганська області незабаром можуть вийти із "червоної" зони. Міністр також зазначив, що МОЗ розробляє зміни у правилах "жовтої" зони карантину.