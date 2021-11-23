У Києві на два місяці перекриють міст Патона

Міст Патона з 29 листопада буде перекрито на два місяці для проведення термінових робіт. Про це заявив політолог Сергій Биков, повідомляє Вести.

За його словами, такі термінові заходи знадобилися, оскільки міст може зруйнуватися будь-якої миті, поховавши десятки й сотні людей.

"Хоча, звичайно, по-хорошому тут необхідний затяжний капітальний ремонт. Але можна почати і з малого. Адже зовсім недавно мережу облетіло відео з фрагментами конструкції, що відвалюються від моста. Судячи з усього, це і спричинило екстрене закриття", - зауважив Биков.

У команді Кличка вже розробили способи об'їзду перекритого мосту.

"Для цього пропонується скористатися двома сусідніми мостами. Щоб потрапити на Дарницький міст, на правому березі треба буде рухатися Наддніпрянським шосе, а на лівому - або через Харківське шосе, або через Березняківську", - розповів експерт.

У разі об'їзду через міст Метро на правому березі пропонується рухатися Набережним шосе, а ліворуч - через Сверстюка та Броварський проспект.