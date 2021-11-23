У ВООЗ засумнівалися в самоліквідації дельта-штаму коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) сумнівається, що одна з мутацій коронавірусу — так званий дельта-штам — могла самоліквідуватися, завдяки чому в Японії знизилася кількість заражених. Про це, посилаючись на представника організації, повідомляє Лента.Ру.

За словами співрозмовника, зникнення такого різновиду вірусу малоймовірне, оскільки ним усе ще заражаються люди в інших країнах.

"Цю мутацію можна виявити серед ще двох мільйонів генетичних послідовностей дельта-штаму, про які відомо вченим, у всьому світі", - додали в коментарі.

У відповідь на питання про те, що в такому разі могло призвести до зниження кількості заражень у Японії, співрозмовник припустив, що, швидше за все, це сталося завдяки дотриманню заходів щодо захисту від інфекції та активній вакцинації населення.

При цьому, професор Національного інституту генетики Японії Ітуро Іноуе вважає, що захворюваність COVID-19 у країні знизилася після того, як дельта-штам вірусу самоліквідувався. Він припустив, що цей підвид зник через постійні мутації, які й "зламали" його.