У Путіна назвали "найкращі гарантії безпеки" для України
Речник Путіна Дмитро Пєсков на тлі зростання занепокоєння світової спільноти можливою підготовкою Росії до наступу на Україну назвав "найкращі гарантії безпеки" для України, повідомляє УНІАН.
Причиною підвищення рівня напруги в Європі є не дивні переміщення військ РФ уздовж української кордону, а, на думку Пєскова, невиконання Києвом "Мінських угод".
"Найкращою гарантією безпеки в ситуації українського конфлікту (Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі – ред.) є виконання Мінських угод, відсутність прогресу в їхній реалізації – суттєвий тригер, який призводить до підвищення напруги вцілому в Європі", – сказав Пєсков.
Він уточнив, що
"йде мова про теми для субстантивних перемовин".
"І все це має всіма сторонами в прямому діалозі обговорюватися", – сказав представник Кремля.
На уточнювальне питання, чи маються на увазі Росія, Україна і Захід, Пєсков відповів, що модальності має визначити МЗС.