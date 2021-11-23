Україна продовжила контракт із Pfizer: скільки доз очікується
Міністерство охорони здоров’я України до 2023 року продовжило контракт із фармацевтичною компанією Pfizer на постачання її вакцини проти COVID-19. Згідно з ним, щорічно країна отримуватиме по 25 мільйонів доз препарату, повідомляє Обозреватель.
Про це на брифінгу 23 листопада повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко. Захід транслювався онлайн на Facebook-сторінці відомства.
За словами міністра, документ між сторонами було підписано на 2022-2023 роки, і в ньому прописано чіткі терміни постачання партій вакцини.
"Протягом цього часу Україна отримуватиме по 25 млн доз щорічно", – наголосив він.
Зазначається, що препарат використовуватимуть для щеплень за відповідними рекомендаціями української Національної техгрупи експертів із питань імунізації.
"Кожен заслуговує на можливість бути захищеним від COVID-19. Використовуйте своє право бути здоровим. Зробіть щеплення якомога швидше", – звернувся до громадян глава МОЗ.