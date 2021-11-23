Україна продовжила контракт із Pfizer: скільки доз очікується

Міністерство охорони здоров’я України до 2023 року продовжило контракт із фармацевтичною компанією Pfizer на постачання її вакцини проти COVID-19. Згідно з ним, щорічно країна отримуватиме по 25 мільйонів доз препарату, повідомляє Обозреватель.

Про це на брифінгу 23 листопада повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко. Захід транслювався онлайн на Facebook-сторінці відомства.

За словами міністра, документ між сторонами було підписано на 2022-2023 роки, і в ньому прописано чіткі терміни постачання партій вакцини.

"Протягом цього часу Україна отримуватиме по 25 млн доз щорічно" , – наголосив він.

Зазначається, що препарат використовуватимуть для щеплень за відповідними рекомендаціями української Національної техгрупи експертів із питань імунізації.