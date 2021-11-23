У Києві поліція виявила фальшивий обмінник

Столичні оперативники затримали двох осіб, які створили псевдопункт обміну валют і обдурили киянина більш ніж на 700 тис. грн, повідомляє УНІАН.

За інформацією поліції Києва, спільники заздалегідь орендували приміщення, яке обладнали необхідною технікою під фіктивний пункт обміну валют і розмістили оголошення в інтернеті з вигідним курсом. Надалі чекали "клієнта".

"Один з фігурантів виконував роль касира, інший мав забрати викрадені кошти та забезпечити шляхи відходу. Коли потерпілий передав незнайомцю 29 000 доларів США, псевдокасир через замаскований отвір залишив приміщення і разом зі спільником намагався втекти, проте ми затримали їх на місці події" , - розповів начальник відділу по боротьбі з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством управління карного розшуку поліції Києва Олег Нетченко.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили мобільні телефони, сумку з грошима та інші речові докази. Зловмисниками виявилися 32-річний уродженець АР Крим та 31-річний уродженець Запорізької області. Їх затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу України.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України – Шахрайство. Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність фігурантів до скоєння аналогічних злочинів на території столиці, а також встановлюють інших можливих учасників цієї злочинної схеми.