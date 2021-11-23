Курс ліри рекордно впав

Курс турецької ліри до долара рекордно обвалився у вівторок, 23 листопада, свідчать дані торгів, повідомляє Лента.Ру.

О 10:51 за долар давали 12,48 ліри (плюс 9 відсотків порівняно із закриттям попередньої торгової сесії). За годину турецька валюта трохи зміцнилася — долар коштував 12,19 ліри.

На початку серпня долар коштував 8,3 ліри. Знецінення турецької валюти відбувається через тиск президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана на Національний банк. Глава держави, попри макроекономічну теорію, вважає, що зниження ключової ставки допоможе боротьбі з інфляцією, яка у вересні досягла в Туреччині 20 відсотків. Турецький Центробанк на останньому засіданні 18 листопада знизив ключову ставку із 16 до 15 відсотків.

22 листопада Ердоган знову анонсував зниження ставки «для прискорення економічного зростання та створення робочих місць» , пише Bloomberg. Також він заявив, що Туреччина пожертвує сильним курсом ліри в обмін на уповільнення інфляції та приділить особливу увагу залученню інвестицій.

За останні п'ять років Ердоган змінив чотирьох керівників Центробанку. Нинішній голова ЦБ Чахап Кавджіоглу зайняв свою посаду в березні 2021 року.