Коронавірус погіршує репродуктивну функцію в чоловіків – уролог

Спостереження за пацієнтами, як вакцинованими, так і тими, що перенесли COVID-19, говорять про те, що коронавірусна інфекція несе загрозу чоловічому здоров'ю. Про це розповів лікар-уролог клініки інноваційних технологій (КІТ) Євген Гершанов, повідомляє Российская газета.

"Порушення в роботі репродуктивної системи є одним із наслідків коронавірусу. Причиною збоїв може стати важка форма запальної реакції (цитокіновий шторм), яка виникає у відповідь на інфекцію", – пояснив Євген Гершанов.

Для цього стану характерна надмірна активність імунних клітин, каже лікар.

"Запалення – природний захисний механізм, який допомагає організму впоратися з чужорідними агентами. Щоб синхронізувати дії імунної системи у боротьбі з інфекцією, виділяються інформаційні молекули – цитокіни. Проте, надто велика їх кількість може призвести до руйнівних для організму наслідків", – стверджує фахівець.

Лікар розповів, що численні випадки з клінічної практики підтверджують негативний вплив вірусу на якість сперми та, отже, на репродуктивну функцію.