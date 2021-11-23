Валютний ринок вівторка: хід торгів

У вівторок попит на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку переріс у справжній ажіотаж. На початок обідньої перерви котирування безготівкового долара досягли 26,90 гривень на купівлі та 26,92 гривень на продажу.

Основні покупці валюти, як і вчора – підприємства «зеленої енергетики» та імпортери енергоносіїв; до них приєдналися нерезиденти, які активно розпродають ОВДП і конвертують отриману гривню у валюту. Аби зупинити зростання долара, Національний банк за півдня провів 5 інтервенцій поспіль. Регулятор послідовно виходив із продажем за цінами 26,81, 26,835, 26,86, 26,88 та 26,90 гривень. За перші чотири інтервенції він встиг продати 160 млн доларів і готовий продавати ще.

На готівковому валютному ринку – давно забута паніка. Якщо вранці оптові обмінники Києва продавали готівкового «американця» по 26,90-26,92 гривні, то в обід готові купувати його по 27 гривень рівно, а продаж стартує від 27,05 гривні. За свідченням операторів валютного ринку, попит на готівкову валюту перевищує показники минулого тижня у кілька разів.

Євро на FOREX сьогодні спочатку встановив черговий річний мінімум на рівні 1,1223 долара, а потім розвернувся і пішов угору, досягнувши позначки 1,1273 долара. Готівковий євро, натхненний успіхами на FOREX і зростанням готівкового долара, також кинувся вгору. На обід цінник на нього зріс до 30,39-30,45 гривень.

Російський рубль сповільнив падіння і сьогодні торгується у діапазоні 74,80-75,10 рублів за долар. Рубль падає синхронно з гривнею вже кілька днів поспіль після повідомлення Bloomberg про нарощування російських військ та артилерії для підготовки до потенційного вторгнення в Україну. У Києві готівковий рубль сьогодні несподівано подешевшав: поряд зі звичним продажем по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів з'явилися пропозиції по 3,62 і навіть по 3,61 гривні. Втім, за інформацією порталу «Курс України», великих сум російської валюти за такими цінами не купиш.

Польський злотий не залишився осторонь і теж трохи підріс у ціні. Сьогодні у столиці його можна купити за 6,45-6,50 гривень.