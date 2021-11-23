Салати без майонезу на Новий рік 2022 року з несподіваними інгредієнтами
Майонез завжди робив та робить свою справу – з ним салати стають особливими. Салати на Новий рік 2022 можуть бути різними, у нашому випадку – заправлятися різними соусами, повідомляє Сьогодні.
Гірше вони від цього не будуть, а навпаки – підійдуть тим, хто віддає перевагу наближеній до дієтичної їжі навіть у свята.
Салат з тунцем
Інгредієнти:
- Тунець консервований – 150 г
- Листя салату – 50 г
- Помідори – 2-3 шт. (можна взяти звичайні або чері)
- Варені яйця – 2 шт.
- Варена картопля – 1-2 шт.
- Оливки зелені – за бажанням
- Оливкова олія – 1 ст. л.
- Французька гірчиця, сіль, перець – за смаком
Як приготувати:
- Відварити картоплю та яйця, нарізати часточками.
- На тарілку викласти листя салату, полити заправкою з оливкової олії та гірчиці.
- Частками нарізати помідори. Розкласти картоплю, яйця та помідори на листя салату.
- Зверху викласти тунець та оливки. Посолити, поперчити за смаком.
Салат "Тбілісі"
Інгредієнти:
- Яловичина – 300 г
- Болгарський перець – 1 великий
- Часник – 2 зубчики
- Квасоля червона консервована – 1 б.
- Цибуля червона – 1 шт.
- Волоські горіхи – жменя
- Кінза або петрушка
- Винний або яблучний оцет (можна замінити лимонним соком) – 1-2 ст. л.
- Оливкова олія
- Сіль, перець, спеції – за смаком
Як приготувати:
- З бляшанки з квасолею вилити рідину. Відварену яловичину, цибулю та болгарський перець нарізати соломкою, з'єднати з квасолею.
- Додати подрібнені горіхи, зелень. Приправити спеціями, сіллю та перцем.
- З'єднати винний оцет та оливкову олію, заправити салат.
Салат з ківі, фетою та хамоном
Інгредієнти:⠀
- Рукола – 1 пачка
- Волоські горіхи – жменя
- Хамон – 75 г
- Сир фета – 100 г
- Ківі – 2 шт.
Для заправки:
- Бальзамик, кленовий сироп – по 1 ст. л.
- Діжонська гірчиця із зернами – 2 ч. л.
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Сіль, мелений перець
Як приготувати:
- Волоські горіхи запекти в духовці впродовж 10 хвилин за 180 градусів, дати охолонути і подрібнити.
- Розкласти руколу, згорнути хамон у рулетики, викласти до руколи.
- Додати нарізані ківі, фету. Посипати волоськими горіхами.
- Інгредієнти для заправки ретельно змішати, полити салат.