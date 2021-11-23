Салати без майонезу на Новий рік 2022 року з несподіваними інгредієнтами

Майонез завжди робив та робить свою справу – з ним салати стають особливими. Салати на Новий рік 2022 можуть бути різними, у нашому випадку – заправлятися різними соусами, повідомляє Сьогодні.

Гірше вони від цього не будуть, а навпаки – підійдуть тим, хто віддає перевагу наближеній до дієтичної їжі навіть у свята.

Салат з тунцем

Салат з тунцем
Салат з тунцем / Фото: instagram.com/salatomanya/

Інгредієнти:

  • Тунець консервований – 150 г
  • Листя салату – 50 г
  • Помідори – 2-3 шт. (можна взяти звичайні або чері)
  • Варені яйця – 2 шт.
  • Варена картопля – 1-2 шт.
  • Оливки зелені – за бажанням
  • Оливкова олія – 1 ст. л.
  • Французька гірчиця, сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

  1. Відварити картоплю та яйця, нарізати часточками.
  2. На тарілку викласти листя салату, полити заправкою з оливкової олії та гірчиці.
  3. Частками нарізати помідори. Розкласти картоплю, яйця та помідори на листя салату.
  4. Зверху викласти тунець та оливки. Посолити, поперчити за смаком.

Салат "Тбілісі"

Салат "Тбілісі"
Салат "Тбілісі" / Фото: instagram.com/maevskaaoksana/

Інгредієнти:

  • Яловичина – 300 г
  • Болгарський перець – 1 великий
  • Часник – 2 зубчики
  • Квасоля червона консервована – 1 б.
  • Цибуля червона – 1 шт.
  • Волоські горіхи – жменя
  • Кінза або петрушка
  • Винний або яблучний оцет (можна замінити лимонним соком) – 1-2 ст. л.
  • Оливкова олія
  • Сіль, перець, спеції – за смаком

Як приготувати:

  1. З бляшанки з квасолею вилити рідину. Відварену яловичину, цибулю та болгарський перець нарізати соломкою, з'єднати з квасолею.
  2. Додати подрібнені горіхи, зелень. Приправити спеціями, сіллю та перцем.
  3. З'єднати винний оцет та оливкову олію, заправити салат.

Салат з ківі, фетою та хамоном

Салат з ківі, фетою та хамоном
Салат з ківі, фетою та хамоном / Фото: instagram.com/kmalaja/

Інгредієнти:⠀

  • Рукола – 1 пачка
  • Волоські горіхи – жменя
  • Хамон – 75 г
  • Сир фета – 100 г
  • Ківі – 2 шт.

Для заправки:

  • Бальзамик, кленовий сироп – по 1 ст. л.
  • Діжонська гірчиця із зернами – 2 ч. л.
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Сіль, мелений перець

Як приготувати:

  1. Волоські горіхи запекти в духовці впродовж 10 хвилин за 180 градусів, дати охолонути і подрібнити.
  2. Розкласти руколу, згорнути хамон у рулетики, викласти до руколи.
  3. Додати нарізані ківі, фету. Посипати волоськими горіхами.
  4. Інгредієнти для заправки ретельно змішати, полити салат.

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