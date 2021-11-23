Названо популярні моделі авто, які продаються зі скрученим пробігом

Близько 16% старих машин продаються зі скрученим пробігом. Насамперед йдеться про дизельні автомобілі преміум-класу віком від 5 до 15 років. Найчастіше "пройдений" кілометраж занижують у марках BMW, повідомляє UBR.

Про це свідчить дослідження компанії carVertical, яка вивчила понад 700 тис. звітів про історію автомобілів, створених у період з листопада 2020 року по листопад 2021 року. Аналіз охопив Україну, США, Росію та країни Європи.

Загалом фальсифікація пробігу – найпоширеніший тип шахрайства на вторинному ринку авто, тому при покупці необхідно використовувати онлайн-сервіси з перевірки історії.

Топ-10 моделей, що найчастіше зустрічаються, зі скрученим пробігом очолює BMW M5 - кожна третя машина цієї моделі продається з неправдивим пробігом. Загалом список виглядає так:

  • BMW M5 – 33,6%;
  • BMW 7 серії – 33,4%;
  • Subaru Outback - 31,8%;
  • BMW 6 серії – 31,7%;
  • Audi A8 – 31,4%;
  • Volkswagen Phaeton – 31%;
  • BMW Х5 – 26,7%;
  • BMW 5 серії – 26%;
  • Ford Mustang - 25,9%;
  • Audi A7 – 25,8%.
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Якщо порівнювати такі автомобілі у розрізі року випуску, то в категорію ризику потрапляють машини, випущені з 2006 до 2016 року. Тобто це авто віком від 5 до 15 років.

Експерти пояснюють, що у нових моделей набагато складніше змінити показання одометра. До того ж у цієї категорії скручування менш ймовірна через відносно невеликий фактичний пробіг.

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Також аналітики проаналізували типи двигунів, які найчастіше продають із зменшеним пробігом. Це – "дизелі" з показником близько 80%. Це пов'язано з тим, що такі авто здебільшого призначені для великих відстаней, а значить ймовірність шахрайства – більше.

Загалом фальсифікація пробігу значно завищує вартість уживаного автомобіля, що припадає на руку нечесним дилерам.

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