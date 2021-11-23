Названо популярні моделі авто зі скрученим пробігом

Близько 16% старих машин продаються зі скрученим пробігом. Насамперед йдеться про дизельні автомобілі преміум-класу віком від 5 до 15 років. Найчастіше "пройдений" кілометраж занижують у марках BMW, повідомляє UBR.

Про це свідчить дослідження компанії carVertical, яка вивчила понад 700 тис. звітів про історію автомобілів, створених у період з листопада 2020 року по листопад 2021 року. Аналіз охопив Україну, США, Росію та країни Європи.

Загалом фальсифікація пробігу – найпоширеніший тип шахрайства на вторинному ринку авто, тому при покупці необхідно використовувати онлайн-сервіси з перевірки історії.

Топ-10 моделей, що найчастіше зустрічаються, зі скрученим пробігом очолює BMW M5 - кожна третя машина цієї моделі продається з неправдивим пробігом. Загалом список виглядає так:

BMW M5 – 33,6%;

BMW 7 серії – 33,4%;

Subaru Outback - 31,8%;

BMW 6 серії – 31,7%;

Audi A8 – 31,4%;

Volkswagen Phaeton – 31%;

BMW Х5 – 26,7%;

BMW 5 серії – 26%;

Ford Mustang - 25,9%;

Audi A7 – 25,8%.

Якщо порівнювати такі автомобілі у розрізі року випуску, то в категорію ризику потрапляють машини, випущені з 2006 до 2016 року. Тобто це авто віком від 5 до 15 років.

Експерти пояснюють, що у нових моделей набагато складніше змінити показання одометра. До того ж у цієї категорії скручування менш ймовірна через відносно невеликий фактичний пробіг.

Також аналітики проаналізували типи двигунів, які найчастіше продають із зменшеним пробігом. Це – "дизелі" з показником близько 80%. Це пов'язано з тим, що такі авто здебільшого призначені для великих відстаней, а значить ймовірність шахрайства – більше.

Загалом фальсифікація пробігу значно завищує вартість уживаного автомобіля, що припадає на руку нечесним дилерам.