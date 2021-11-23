Можливі зміни в роботі трьох станцій київського метро

Ввечері 23 листопада можливі обмеження в роботі столичного метрополітену у зв'язку з проведенням футбольного матчу. Обмеження стосується трьох станцій.

Про це повідомила прес-служба﻿ метрополітену Києва.

"Сьогодні, 23 листопада, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 19:45) між командами "Динамо" (Київ) та "Баварія" (Мюнхен), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Зазначається, що можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу та після закінчення гри: