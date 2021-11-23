Можливі зміни в роботі трьох станцій київського метро
Ввечері 23 листопада можливі обмеження в роботі столичного метрополітену у зв'язку з проведенням футбольного матчу. Обмеження стосується трьох станцій.
Про це повідомила прес-служба метрополітену Києва.
"Сьогодні, 23 листопада, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 19:45) між командами "Динамо" (Київ) та "Баварія" (Мюнхен), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу та після закінчення гри:
- "Палац спорту"
- "Олімпійська"
- "Площа Льва Толстого".