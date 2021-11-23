Знижки на авіаквитки на Чорну п'ятницю: поради туристам

На Чорну п'ятницю, яка традиційно проходить в останні вихідні листопада, багато авіакомпаній також влаштовують знижки, повідомляє УНІАН.

Кілька корисних порад, як не витратити зайві гроші й не переплатити за авіаквитки в "період великих знижок", який цього року випадає на 26-28 листопада.

1. Якщо ви не надто прив'язані до дати і місця майбутньої поїздки, а готові до експериментів, радимо не зациклюватися на чомусь конкретному. Замість цього краще пробивати максимальну кількість варіантів для майбутньої поїздки. Адже ціни на один і той же напрямок можуть коливатися як в залежності від дня тижня, так і протягом місяця та навіть декількох. Впливати на ціну можуть багато факторів, починаючи від сезону/несезону, свят, в тому числі національних, і закінчуючи попитом.

Всі перераховані вище фактори впливають і на цінову політику за різними напрямками для подорожі – якщо вам важливіша конкретна дата, а не місце, варто визначити кілька міст або країн, куди б ви хотіли вирушити, а там вже зупинитися на найвигіднішому варіанті.

2. Якщо ви більше прив'язані до конкретної дати і місця, радимо почати моніторити ціни на цікаві для вас маршрути заздалегідь, причому на сайтах різних авіаперевізників. Адже напередодні Чорної п'ятниці авіакомпанії можуть штучно підняти ціну, таким чином, що навіть з урахуванням "чорної" знижки заощадити не вийде.

3. Ми живемо в часи пандемії COVID-19, і, як це не сумно, така ситуація зберегтися надовго. А тому варто враховувати, що далеко не всі напрямки, квитки на які пропонують авіакомпанії, доступні для всіх. Багато країн на даний момент запровадили карантинні обмеження і додаткові умови для в'їзду, які, до того ж, можуть в будь-який момент помінятися. Тому радимо вам перед покупкою квитків, якою б привабливою не була ціна, уважно вивчити умови в'їзду в цікаву для вас країну (зробити це можна за допомогою інтерактивної карти МЗС України), а також пошукати в новинах, наскільки часто вона змінює умови в'їзду. Звісно, ви можете доплатити за послугу "безкоштовної зміни дати і місця поїздки", але тоді ціна вже буде не набагато дешевшою.

4. Багато авіакомпаній не обмежуються одним днем знижок, наприклад, той же Wizz Air запустив знижки ще з початку тижня перед Чорною п'ятницею, а Ryanair зберігає знижки і після "гарячих" вихідних. В цілому, більшість авіакомпаній утримує знижки на Чорну п'ятницю по три дні – з п'ятниці по неділю. Тож у вас буде достатньо часу на те, щоб не гарячкувати, а обміркувати доцільність покупки тих чи інших квитків, зваживши всі ризики.