Відремонтовано найбільший шляхопровід Закарпаття

У смт Батьово на Закарпатті відремонтували шляхопровід, що розташовано в межах автодороги державного значення М-25 КПП "Соломоново" – Велика Добронь – Яноші з під’їздом до КПП "Косино" та над залізничним вузлом, повідомляє УНІАН.

Роботи провели в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Ще виконуються підмостові реставраційні роботи. Також найближчим часом нанесуть розмітку", - розповіли в Укравтодорі.

Батьовський шляхопровід є найбільшим в області: його довжина – 312 м, ширина проїжджої частини – 10 м і ще по 2,5 м тротуарів з обох сторін.

Штучну споруду звели ще на початку 80-х років, з того часу капітально не відновлювали жодного разу. Ремонтні роботи розпочали у квітні 2021 року.

Фото facebook.com/cadzkp

Фото facebook.com/cadzkp

Фото facebook.com/cadzkp

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" цього року планується будівництво та оновлення 245 мостів.