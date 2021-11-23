Ford відмовився від спільних проєктів із Rivian

Американський автовиробник вирішив самостійно розробляти свої електричні автомобілі, хоча продовжить інвестувати у Rivian, повідомляє 24 Канал.

"Ford продовжить інвестиції в Rivian, нам подобається їхнє майбутнє як компанії. Але свої електрокари ми розроблятимемо самі", - заявив керівник Ford Джим Фарлі.

Заснована в 2009 році, Rivian змінила статус зі "стартапу" на "компанію", коли запустила виробництво електричних пікапів та розмістила свої акції на фондовій біржі. А компанія Ford з 2019 року почала інвестувати у Rivian, а зараз є одним із найбільших інвесторів. На даний момент Ford володіє 12% акцій Rivian, а обсяг інвестицій перевищує півмільярда доларів.

Попередня редакція партнерської угоди передбачала, що Ford отримає від Rivian платформу "скейтборд", на якій побудує новий електромобіль під власною маркою, а також посадить свою людину в раду директорів Rivian.

Однак партнери переглянули умови та дійшли згоди, що спільна розробка електромобілів втратила сенс.

"Оскільки Ford зараз має власну стратегію переходу на електротранспорт, а попит на наші електрокари зріс, ми вирішили зосередитись на власних проектах", – прокоментував Джим Фарлі.

Перший електромобіль Rivian – електричний пікап R1T зійшов із конвеєра у вересні. А на початку листопада Rivian вийшла на IPO, причому її ринкова капіталізація майже зрівнялася із Ford. На черзі Rivian запуск конвеєрів для позашляховика R1S, виробництво електричних фургонів для Amazon і ще принаймні дві моделі на ринку до 2025 року.

Що стосується Ford, то старий американський бренд успішно запустив нові електричні моделі - Mustang Mach-E і пікап F-150 Lightning.