Nissan Note та Note Aura назвали "Автомобілем року" в Японії

На урочистій церемонії щорічного конкурсу RJC Car of the Year, який проводять автомобільні фахівці та журналісти, хетчбеки Nissan Note/Note Aura здобули престижний титул "Автомобіля року". Крім того, гібридна система приводу e-Power другого покоління, що використовується в них, отримала нагороду за кращу технологію – RJC Technology of the Year, повідомляє Обозреватель.

Хетчбеки Note та Note Aura були відзначені за "високий рівень комфорту та яскравий, інноваційний дизайн". Обидва автомобілі оснащені трансмісією e-Power, яка також була високо відзначена організаторами конкурсу.

31-м переможцем конкурсу RJC Car of the Year стали Nissan Note/Note Aura. Джерело: Nissan

Запущений у продаж у грудні 2020 року, новий Note підкорив серця клієнтів своїм силовим агрегатом та безшумністю. Власники також високо оцінюють новаторський дизайн інтер'єру та інтер'єру Note, що символізує нову еру електромобілів.

Nissan Note. Джерело: Nissan

Компактний преміальний Note Aura, представлений у серпні, отримав високу оцінку за трансмісію, вишуканий інтер'єр та високий рівень акустичного комфорту.

Nissan Note Aura дебютував у серпні цього року. Джерело: Nissan

Нагадаємо, що в системі e-Power бензиновий 1,2-літровий мотор (82 к.с.) використовується виключно як генератор і не має зв'язку з колесами. Передньопривідна версія оснащена 136-сильним тяговим електромотором, в активі якого 300 Нм крутного моменту. У варіанті 4WD у машини є ще один електродвигун (68 к.с., 100 Нм), який знаходиться ззаду та приводить у дію свою пару коліс.

Салон Nissan Note Aura. Джерело: Nissan

Усього за 10 місяців було розміщено понад 100 тисяч замовлень на Nissan Note та Note Aura.