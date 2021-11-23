У школі на Волині вчителька вдарила учня

До мережі потрапило відео інциденту в одній зі шкіл на Волині, де вчителька відтягла за вухо учня 9-го класу, а потім дала йому ляпас, повідомляє Вести.

Кадри, зняті у школі села Цміни через замкову щілину, опублікував телеграм-канал "Чорний лист". Директор школи Людмила Лавренюк підтвердила, що такий інцидент стався у їхньому навчальному закладі. Вона зазначила, що вже бачила викладені в мережу кадри.

За її словами, до керівництва учень зі скаргою не звертався, але в навчальному закладі з подією розбираються.

"Ми покликали батьків, учнів та вчительку. Вчителька вже вибачилася. Там провокаційна ситуація була, і ми розслідуємо це питання" , - сказала директор і додала, що відео зняла однокласниця підлітка.

За її словами, діти часто стукали у двері кабінету, а потім тікали. Вчителька кілька разів попереджала школярів, а згодом зірвалася.