Зеленський виступить у Раді: говоритиме про становище України

Президент України Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді перед нардепами. Голова держави говоритиме про внутрішнє та зовнішнє становище України, пише Валентина Полищук, 24 Канал.

Відповідне звернення президент направив до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Володимир Зеленський планує виступити перед нардепами 1 грудня.

Про що говоритиме президент

У зверненні президента Володимира Зеленського до голови Верховної Ради зазначено, що темою послання буде зовнішнє та внутрішнє становище нашої держави.

Звернення Зеленського до голови Верховної Ради / Фото Ярослава Железняка

Серед ймовірних проблем, які президент Володимир Зеленський торкнеться у своєму посланні, є загроза повномасштабного вторгнення Росії, про яке активно говорять не лише в Україні, а й за кордоном – зокрема у США.