Apple і Amazon оштрафували в Італії

Італійський антимонопольний суд оштрафував американських технологічних гігантів Amazon та Apple Inc на суму більш ніж 200 мільйонів євро. Причиною штрафу стали порушення норм конкуренції, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Як з'ясувалося, ще в 2018 році компанії домовилися, що перешкоджатимуть іншим офіційним та неофіційним рітейлерам продавати товари компаній Apple та Beats, використовуючи сайт Amazon.com.

"Продаж цих товарів повинен був бути дозволений тільки платформі Amazon, що порушувало норму про конкуренцію" , - йдеться у заяві суду.

Італійський суд вирішив, що ця ситуація порушує правила Європейського союзу та впливає на конкуренцію щодо цін. У зв'язку з цим компанії Amazon виписали штраф у розмірі 68,7 млн. євро. У свою чергу компанія Apple має виплатити 134,5 млн. євро штрафу.

Варто зазначити, що обидві компанії змушені тепер скасувати угоду.

Трохи пізніше представники компанії Amazon зробили заяву, в якій повідомили, що категорично не згодні з рішенням суду і запропонований штраф "невідповідний і необґрунтований".