США вивільнять частину запасів нафти

США вивільнять 50 млн барелів нафти зі стратегічного резерву для зменшення котирувань на ринку, заявили﻿ у Білому Домі, повідомляє Економічна правда.

Частина з цих 50 млн барелів, 32 млн барелів вивільнять у якості позики. Цей обсяг повернеться в резерв протягом наступних декількох років.

На ще 18 млн барелів збільшать вже анонсований продаж нафти Штатами. Такий крок було скоординовано з іншими країнами, які також вивільнять частину резервів нафти разом зі США. Йдеться про Китай, Індію, Південну Корею, Японію та Британію.

Причиною такого рішення є відмова країн ОПЕК+ нарощувати видобуток нафти. Внаслідок цього на ринку утворюється дефіцит, адже пропозиція нафти не встигає за попитом на тлі відновлення економіки світу. Це, у свою чергу, спричиняє зростання цін на неї та пришвидшення інфляції.

В Адміністрації президента США Джо Байдена зауважили, що з моменту витоку інформації щодо вивільнення запасів у ЗМІ, ціни на нафту впали на 10%.