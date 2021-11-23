СБУ просить виключити нардепа Куницького із Комітету ВР

Голова Управління Служби безпеки України у Харківській області Роман Дудін просить виключити нардепа Олександра Куницького із комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності. Про це повідомляє Андрій Павловський.

Причиною стало порушення правил дорожнього руху у Харкові на перехресті, де у 2017 році через зіткнення позашляховиків загинуло 6 пішоходів.

Дудін вважає, що порушення правил дорожнього руху на перехресті, де сталася ДТП із Зайцевою - це "верх цинізму".

"Здається, що людина, яка постійно порушує правила дорожнього руху, не може розповідати правоохоронцям про те, як вони повинні боротися саме з такими порушниками" , - сказав Дудін.

t.me/pavlovskynews

Куницький виклав в Інстаграмі відео, де патрульні зупинили його за порушення рядності. Нардеп був за кермом Porsche Panamera. На Куницького не склали ухвалу про порушення на місці, оскільки він поспішав на виїзне засідання правоохоронного комітету ВР.

Увечері замість Куницького до поліції прийшов його адвокат, який знову попросив перенести розгляд справи через зайнятість.