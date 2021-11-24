Аніс: користь і шкода, кому протипоказана спеція

Аніс, також званий анісовим насінням або Pimpinella anisum, є рослиною, яка походить з того ж сімейства, що і морква, селера та петрушка. І через схожість смаку й назв бадьян (Star Anise) часто плутають з анісом (Anise), хоча ці дві спеції не пов'язані між собою. Дуже важливо знати, як правильно вживати цю спецію, щоб не зашкодити організму, повідомляє Обозреватель.

Експертка з дитячого харчування Вікторія Стельмах розповіла про користь, шкоду анісу, а також про те, як і кому його можна вживати.

"Хоча аніс зазвичай купується у вигляді сушеного насіння, він також доступний у вигляді олії, порошку та екстракту. Зерна анісу, олія та екстракт можуть надати випічці та цукеркам сплеск смаку або посилити аромат мила та крему для шкіри. Більшість рецептів вимагає декількох чайних ложок (4-13 г або 5-15 мл) меленого насіння анісу, олії або екстракту" , – зазначила Вікторія.

Експертка додала, що аніс також відомий у народі своїми потужними властивостями, що зміцнюють здоров'я, та діє як природний засіб від широкого спектра захворювань.

"Але варто звернути увагу, що більшість досліджень щодо корисних властивостей анісу були проведені в пробірці або на тваринах. Тому сказати на 100%, що для людини аніс матиме таку саму користь, неможливо!" , – пояснила фахівчиня.

Багатий на поживні речовини

Насіння анісу низькокалорійне, але містить велику кількість деяких важливих мінералів. Зокрема, це насіння багате на залізо, яке є життєво важливим для виробництва здорових клітин крові в організмі. На столову ложку припадає 13% контрольної добової норми споживання (RDI).

Аніс також містить невелику кількість марганцю, ключового мінералу, що діє як антиоксидант та необхідний для обміну речовин і розвитку. Близько 7% контрольної добової норми споживання (RDI) на столову ложку

Може зменшити симптоми депресії

Чим корисний аніс

Цікаво, що деякі дослідження показали, що насіння анісу може допомогти в лікуванні депресії. Зокрема, екстракт насіння анісу демонстрував потужні антидепресивні властивості у мишей і був настільки ж ефективним, як і звичайні ліки, що використовуються для лікування депресії. Дослідження, проведене на жінках різного віку, також дало позитивні результати.

Може захистити від виразки шлунка

Хоча даних вкрай мало, відомо, що насіння анісу зменшило секрецію шлункової кислоти та захищало від утворення виразки шлунка в одному випробуванні на тваринах. Тому потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, як це може вплинути на утворення виразки та симптомів у людей.

Запобігає розмноженню грибків та бактерій

Дослідження в пробірках показують, що насіння анісу та його сполуки мають потужні протимікробні властивості, які запобігають інфекціям та блокують зростання грибків і бактерій. Анетол, активний інгредієнт насіння анісу, також зменшує зростання бактерій.

Може допомогти полегшити симптоми менопаузи

Менопауза – є природним зниженням рівня жіночих репродуктивних гормонів під час старіння, що призводить до таких симптомів, як припливи, втома та сухість шкіри. Вважається, що насіння анісу імітує дію естрогену в організмі, потенційно зменшуючи симптоми менопаузи. В одному чотиритижневому дослідженні 72 жінки з припливами приймали плацебо або капсулу, що містить 330 мг анісу тричі на день. У тих, що приймали аніс, різкість і частота припливів зменшилися майже на 75%. Насіння анісу та його сполуки можуть зменшити припливи та запобігти втраті кісткової тканини, але для більш чітких даних потрібно більше досліджень.

Може збалансувати рівень цукру в крові

Деякі дослідження показують, що анетол, активний інгредієнт насіння анісу, може підтримувати рівень цукру в крові у поєднанні зі здоровою дієтою. Але ця властивість ще потребує докладнішої перевірки на людях.

Можливі побічні ефекти

Більшість людей може безпечно приймати аніс без ризику побічних ефектів. Однак це може спровокувати алергічну реакцію, особливо якщо у вас є алергія на рослини з тієї ж родини – наприклад, фенхель, селеру (алерген), петрушку або кріп.

Крім того, властивості анісу, що імітують естрогени, можуть посилити симптоми гормоночутливих станів, таких як рак молочної залози або ендометріоз. Якщо у вас в анамнезі є такий діагноз, дотримуйтесь помірних кількостей і проконсультуйтеся з лікарем перед вживанням.

У поєднанні з поживною дієтою та здоровим способом життя насіння анісу може покращити декілька аспектів вашого здоров'я.