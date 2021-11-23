В Україні запустили платформу для протидії домашньому насильству

В Україні представили першу мобільну платформу WhiteRibbonUA для захисту жінок та дітей від домашнього насильства, повідомляє Укрінформ.

Ініціаторами створення ресурсу стали українське представництво Міжнародного громадського руху проти насильства "Біла стрічка/White ribbon" у партнерстві з фондом Тетяни Рамус та за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

Зазначається, що проект є сучасним інструментом для особистої безпеки, який надає необхідні ресурси для допомоги та повідомляє про надзвичайні ситуації відповідним органам, якщо жертві загрожує небезпека.

"Пандемія COVID-19 загострила проблему гендерного насильства. Фізичне насильство, емоційний знущання та знецінення особистостей впливають на жінок, чоловіків і дітей в Україні, хоча їхні наслідки можуть виявитися неочевидними. там, де вони її потребують, і тоді, коли це потреба.Я щиро сподіваюся, що цей новий інструмент дасть жертвам домашнього насильства знання, необхідні для захисту і членів їхніх сімей.Посольство США має честь бути частиною цієї ініціативи щодо підтримки українців у кризових ситуаціях", – повідомила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін.

За словами посла доброї волі "Білої стрічки Україна" Тетяни Рамус, сьогоднішній день вимагає від суспільства та його представників сучасних методів та інструментів у всіх галузях діяльності.

"Ми прагнемо допомогти мільйонам українських жінок знайти вихід у разі надзвичайної ситуації. Завдяки додатку жертва отримає ресурси для допомоги та можливість повідомити поліцію або відповідні органи, якщо їй загрожує небезпека. Роблячи це «без слів», щоб уникнути ще більшого насильства з боку свого кривдника ", - сказала Рамус.

Платформа WhiteRibbonUA працює як мобільний додаток, завантажити який можна з AppStore або Google Play на будь-який смартфон, незалежно від стану оновлення програмного забезпечення.

Функціонал платформи розподілено на три напрямки: екстрена допомога жертві, ведення обліку фактів та надання інформації для виявлення ознак домашнього насильства.

Основною функцією застосування є прямий зв'язок із Національною поліцією. Це забезпечує жертв домашнього насильства миттєвим спілкуванням із правоохоронними органами у разі небезпечної ситуації.

Також програма передбачає можливість швидкого пошуку центру підтримки. У спеціальному розділі жертва зможе визначити власну локацію та місцезнаходження найближчого центру підтримки, поліцейської дільниці чи служб екстреної допомоги.

Додатково платформа WhiteRibbonUA містить інструменти ведення обліку фактів домашнього насильства. Функція "Мій щоденник" допоможе відстежувати, фіксувати та документувати всі факти скоєння насильства над жертвами.

"Часто кривдники позбавляють своїх жертв будь-якої можливості особистого простору. З огляду на це зрозуміти функціонал програми неможливо навіть, якщо телефон жертви проглядається. Така додаткова функція безпеки захищає від провокування агресора", - додала Рамус.

Серед цифрової бібліотеки для виявлення ознак домашнього насильства у додатку доступні: інформація про поширені типи жорсткого поводження та приклади домашнього насильства; конфіденційний тест про стан відносин "Я в небезпеці"; розділ "Посібник з Інтернет-безпеки" для захисту себе та безпечного перебування у цифровому світі (інтернет, соціальні мережі, інше); інформаційні матеріали про різні форми сімейного насильства, види підтримки, поради, як вийти з насильницьких відносин.