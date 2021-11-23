У РФ відреагували на можливість постачання озброєння США в Україну

У Кремлі прокоментували інформацію американських ЗМІ про те, що в адміністрації Джо Байдена не відкидають відправку в Україну військових радників та додаткового озброєння, повідомляє Страна UA.

"Відправку в Україну військових радників та озброєнь не треба виключати, тому що це має місце" , - відреагував прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Він заявив, що "туди прибувають військові радники, туди (в Україну - Ред.) надходять системи озброєнь не лише зі Сполучених Штатів, а й інших країн НАТО".

Пєсков додав, що "все це, звичайно ж, веде до подальшого нагнітання".

Нагадаємо, у Білому домі зараз обговорюється відправка в Україну протитанкових ракет "Джавелін", а також мінометів та переносних зенітно-ракетних комплексів "Стінгер". Також за інформацією журналістів, Пентагон наполягає на тому, щоб деяке обладнання, яке мало бути відправлене до Афганістану, наприклад, гелікоптери МІ-17, було відправлено до України.