ФСБ РФ звинуватила підлітка у підготовці теракту за "вказівкою з України"
ФСБ Росії затримала у Казані підлітка, який нібито готував напад на школу за завданням громадянина України, повідомляє Ділова столиця.
"Федеральна служба безпеки РФ у м. Казані запобігла збройному нападу на освітню установу. В результаті проведених заходів затримали причетного до підготовки даного злочину неповнолітнього громадянина Росії", — вказано у повідомленні на сайті ФСБ.
У ФСБ додали, що, згідно зі свідченнями затриманого, "до скоєння масового вбивства його схиляв користувач месенджера "Telegram" Овсюк Ярослав, який проживає на території України".
За місцем проживання підлітка вилучили пневматичну гвинтівку, а також засоби зв'язку, "що містять пошукові запити про переробку даного виду зброї в бойову" та матеріали про збройні напади на освітні установи.
Відносно затриманого порушили кримінальну справу за частиною 1 статті 30, частиною 2 статті 105 (приготування до вбивства двох і більше осіб) КК РФ.