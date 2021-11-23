Загроза з боку РФ є постійно – Міноборони

Загроза Українській державі з боку Російської Федерації є постійно, починаючи з 2014 року, і головне завдання Збройних сил України полягає в тому, щоб завжди бути готовими до відбиття збройної агресії, вважає заступник міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Росія постійно хоче завоювати Україну, зробити з нас сателіт, повернути нас у поле свого абсолютного впливу. Ця загроза зберігається постійно, вона різної міри інтенсивності. Так само, як рух російських військ довкола наших кордонів. Інтенсивність різна: то накопичення, то рух від кордону, зменшення, збільшення кількості військ. Тому ми повинні розуміти, що ми мусимо завжди бути у бойовій готовності, щоб давати цю відсіч" , - сказала Маляр. ﻿

За словами заступника глави Міноборони, інформацію, якою оперує відомство, надає Головне управління розвідки Міноборони. Крім того, Маляр заявила, що озвучені днями керівником військової розвідки бригадним генералом Кирилом Будановим відомості щодо дестабілізаційних дій РФ на кордонах з Україною в грудні цього та січні наступного року вже були оприлюднені раніше, а також підтверджені західними партнерами.