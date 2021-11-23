Промвиробництво у жовтні-2021 зросло після незначного зниження

Промислове виробництво в Україні після зниження у вересні на 0,7% у жовтні 2021 року повернулося до зростання та збільшилось на 1,4% порівняно з жовтнем 2020 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Державна служба статистики уточнила, що з корекцією на ефект календарних днів промвиробництво у жовтні-2021 до жовтня-2020 зросло ще сильніше - на 2,2% проти зниження на 0,9% місяцем раніше.

За його даними, нарощування виробництва було зафіксовано у всіх галузях: у добувній промисловості - на 0,6%, переробній - на 0,4%, проте найбільший внесок припав на постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря - 7,6%.

Держстат зазначає, що порівняно з вереснем цього року промислове виробництво країни збільшилося на 7,8%, а з урахуванням сезонного коригування - на 1,9%.

Завдяки таким показникам загалом за 10 місяців цього року зростання промвиробництва щодо аналогічного показника минулого року залишилося на рівні 1,4%, зокрема у добувній промисловості - 1,1%, переробній - 1,5%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря - 1,7%.