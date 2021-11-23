Названо найбільш розповсюджене ускладнення від коронавірусу

Серед ускладнень COVID-19 найбільш частим є тромбоз за якого у людини утворюються згустки крові в судинах, повідомляє Дзеркало тижня.

"Найчастіше тромби утворюються у глибокій вені ноги та можуть пересуватись по кровоносних судинам й потрапляти у легені" , – йдеться в повідомленні.

Це може призвести до смерті.

Симптоми тромбозу:

біль і/або чутливість у литці або стегні;

набряк ноги стопи або щиколотки;

почервоніння і/або помітна зміна кольору тіла.

Зазначається, що дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії наявна у більше ніж половини померлих внаслідок COVID-19.

"Ще одне дослідження, яке провели у Франції та Нідерландах, свідчить, що близько 20-30% пацієнтів, які важко перенесли коронавірусну хворобу, мають тромботичні ускладнення" , – додали в МОЗ.

Дослідники з Массачусетського університету заявили, що коронавірус може вражати клітини внутрішнього вуха.