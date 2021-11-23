Відбулося перше засідання ТСК щодо смерті нардепа Полякова: підсумки

Створена Верховною Радою Тимчасова слідча комісія із розслідування смерті нардепа Антона Полякова провела перше засідання, повідомляє Ділова столиця.

Секретарем Комісії обрали народного депутата Олександра Качуру, а головою ТСК є Анна Скороход.

Як пояснила Скороход, на першому засіданні Комісія має ухвалити рішення про внесення пропозицій голові Верховної Ради України щодо кількісного та персонального складу секретаріату слідчої комісії.

Нардепи вирішили залучити на громадських засадах двох осіб до складу секретаріату Комісії. Також учасники засідання затвердили план і порядок роботи слідчої комісії.

Члени ТСК запросили у Нацполіції Києва та Київської міської прокуратури матеріали кримінального провадження за фактом смерті Антона Полякова. Комісія планує вивчити та проаналізувати наявну інформацію у кримінальному провадженні, а також допитати свідків.

Крім того, ТСК планує за необхідності залучати додаткових спеціалістів у галузі криміналістики для повного, всебічного та об'єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження.

Після отримання необхідних матеріалів члени ТСК домовилися зібратися на чергове засідання щодо дослідження матеріалів, розподілу доручень між членами слідчої комісії та утворення, у разі потреби, робочих груп за напрямами певних завдань.

Варто зазначити, що відповідно до прийнятого порядку роботи ТСК, Комісія проводитиме засідання не менше 2 разів на місяць з урахуванням потреби та календарного плану роботи Верховної Ради України.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня до поліції надійшла інформація, що у Дніпровському районі столиці знайшли мертвим народного депутата Антона Полякова. Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало погано у таксі. Згодом з'явилося відео останніх хвилин життя нардепа.

Експерти провели розтин тіла Полякова. За його результатами, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Пізніше нардеп від "Слуги народу" Галина Янченко заявила, що в крові Антона Полякова було знайдено алкоголь та метадон. Цю інформацію підтвердили у Міністерстві внутрішніх справ. Також у МВС заявили, що в організмі Полякова було виявлено димедрол, який посилює дію метадону.

31 жовтня нардеп Анна Скороход у прямому ефірі заявила, що Полякова було вбито, а поліція поширює брехню про обставини смерті. Вона закликала створити у Раді ТСК з розслідування загибелі її колеги та співмешканця.