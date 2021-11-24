Київські об'єкти ЮНЕСКО потрапили в топ популярних локацій світу

Туристи в усьому світі намагаються відвідати знакові пам'ятки під час подорожей. Останнім часом визначити найпопулярніші локації стало простіше – за відмітками користувачів соцмереж, пише Ольга Маджумдар, РБК-Україна.

Як виявилося, об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО користуються величезною популярністю у мандрівників. Наприклад, київські локації потрапили в топ-5 найбільш відзначуваних туристами в Instagram, повідомляє The Travel Daily.

Цікаве дослідження провели експерти Design Bundles, які відібрали 145 найпопулярніших об'єктів Всесвітньої спадщини і проаналізували, скільки разів кожна локація була відзначена тегами в повідомленнях Instagram. Які локації в списку найпопулярніших і яке місце зайняв Київ. ﻿Київ відзначили в соцмережі 22 мільйони разів.

Всі об'єкти в першій десятці найбільш "інстаграмних" є об'єктами культурної спадщини, в тому числі - історичними будівлями і міськими пам'ятками, важливими археологічними пам'ятками і творами монументальної скульптури або живопису, йдеться в статті.

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На першому місці за результатами дослідження виявився історичний центр Риму з такими об'єктами всесвітньої спадщини як Власність Святого Престолу і Папська базиліка Сан-Паоло-Фуорі-ле-Мура з колосальною кількістю постів - 61,2 млн з хештегами #Rome або #Roma. В історичному центрі міста знаходяться всесвітньо відомі пам'ятки, такі як Колізей, фонтан Треві, Пантеон і Римський Форум.

Друге у списку - за Ріо-де-Жанейро з 45 млн постів. Найвідоміша пам'ятка Ріо - це статуя Христа-Спокутника.

Третій за популярністю об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - Венеція та її канали - з 25,7 млн повідомлень. До Венеції щорічно приїжджають в середньому 4,2 мільйона туристів, щоб побачити площу Сан-Марко, Гранд-канал і Міст Зітхань.

Четвертим за кількістю відміток в Instagram виявився Київ. У рейтингу пам'яток Київ "обігнав" Прагу і Будапешт.

У список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО включені знакові пам'ятки архітектури Середньовіччя - собор Святої Софії 11 століття зі старовинними інтер'єрами і мозаїками, а також – Києво-Печерська лавра 11 століття з підземним комплексом монастирських будівель.