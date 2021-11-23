Гороскоп на 24 листопада: що чекає на всі знаки Зодіаку

Гороскоп на 24.11.2021. Прогнози астрологів для представників кожного знака Зодіаку, повідомляє Слова і Фрази.

Овен

Приємно відзначити, що в цей день у багатьох з вас з'являться нові впливові покровителі, які прагнуть допомогти вашому становленню, кар'єрному зростанню. Та й ті, хто раніше охоче надавав вам протекцію, зараз не відмовляться від цієї ролі. Вчіться приймати допомогу. Як правило, Овни охоче підставляють плече, а от коли їм самим необхідна підтримка, виявляють гординю.

Телець

Настав час рішучих дій: на порозі стоїть успіх, бажання виконуються майже негайно. Ви наближаєтеся до одного з найщасливіших періодів свого життя. Наберіться терпіння – чекати лишилося недовго.

Близнюки

Ваше службове становище міцне, можливе навіть певне зростання. Ви дізнаєтеся, що таке справжнє кохання (заміжніх дам може приємно здивувати чоловік). Не варто афішувати на роботі особисте життя, це може не сподобатися начальству та зачепити ваш авторитет.

Рак

Цей день важко назвати часом поворотних подій та яскравих вражень. Для Раків тільки починається насичений період, сповнений глибоких переживань, сильних емоцій. Можливо він стане періодом переоцінки цінностей. Варто приготуватися до перебудови всього свого світовідчуття.

Лев

Успіх вам усміхнеться. Туманна перспектива особистого щастя стане дійсністю. Намагайтеся не впасти в ейфорію, уникайте поспішних і непродуманих вчинків, не «спалюйте мости». Будьте обережні в дорозі та за кермом.

Діва

Багато Дів будуть налаштовані отримувати з усього сенс і практичну користь. Необхідно підтримати у себе піднесений настрій. Можна займатися листуванням та переговорами. Не слід даремно ризикувати.

Терези

Попереду у вас надзвичайно зручний період. Справи підуть угору, а за ними – і матеріальні блага. Сприятливий час для важливих змін у всіх сферах життя. Повною мірою реалізуйте свої честолюбні амбіції, керуйте товаришами по службі та чоловіком, загалом, «командуйте парадом».

Скорпіон

Цей день є вдалим для старту політичної кар'єри Скорпіонів, проведення рекламної кампанії. Зірки сприяють Скорпіонам-меценатам, політичним діячам-початківцям. Якщо ж ви самі плели проти когось інтриги, то поспішаєте відмовитися від цих задумів і залиште об'єкт своєї уваги у спокої, інакше вся міць правосуддя (не тільки земного, а й небесного) впаде на вас.

Стрілець

Цього дня, 24 листопада, перед вами можуть відкритися нові обрії, нові незвичайні перспективи. Це найкращий час для великих починань, які відкриють нову сторінку у вашому житті. Надмірне честолюбство може серйозно зашкодити справі. Тільки розсудливість і стриманість потрібні у цей період.

Козеріг

Усе, що задумано, здійсниться, тому візьміть під контроль потік свідомості та будьте обережні у своїх бажаннях. Не ризикуйте у фінансових питаннях та не довіряйтесь симпатичним, але малознайомим людям.

Водолій﻿

День символізує дружбу та успішну співпрацю. Ваші надії здійсняться завдяки допомозі друзів. Працювати у співпраці з іншими для вас зараз найвигідніше. Остерігайтеся переоцінки своїх сил та можливостей, це може поставити під загрозу здійснення ваших цілей.

Риби

Цього дня можливі приємні сюрпризи: наприклад, ви можете отримати несподівану спадщину або вам повернуть борг, на який ви давно махнули рукою.