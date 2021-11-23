Під Белградом стався вибух на фабриці з виробництва ракет, є жертви

У вівторок, 23 листопада, в Сербії стався вибух на фабриці, де виробляються протиградові ракети. В результаті події загинули дві людини, ще 15 отримали поранення, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Аварія сталася на підприємстві Ede pro в Лештані в передмісті Белграда, яке займається виробництвом деталей для ракет, ракетних турбомоторів і палива.

У цій частині Белграда відчувалися також сильні вибухи.

На території працюють служби екстреної допомоги.

Причини вибуху на фабриці поки не відомі.