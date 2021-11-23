Значне похолодання та сонце: прогноз погоди на 24 листопада

В Україні продовжується стрімке похолодання. До середини тижня навіть удень у деяких областях буде морозна погода, а вночі температура взагалі впаде до -9°С. При цьому, сніг синоптики обіцяють хіба що в центрі країни.

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У середу, 24 листопада, у всіх західних, центральних та більшості південних областей, а також у Криму очікується температура близько 1-6°С удень і від -7°С у центрі до 1°С уночі. У північних і східних областях буде найхолодніше - від -1°С до 3°С удень і від -9°С на сході до -4°С уночі. І найтеплішою областю виявиться Одеська - там обіцяють 5-7°С удень і від -2°С до 0°С уночі.

З опадів 24 листопада очікується хіба що невеликий сніг у центрі країни. По всій території буде сухо та хмарно з проясненнями. Очікувана середня швидкість вітру країною – 7-18 км/год. У Криму місцями можливі шквали до 22 км/година. Найменш вітряно буде на півдні та на сході – близько 4-14 км/год у середньому.

У столиці України, Києві, 24 листопада очікується температура повітря від 0°С до 3°С протягом дня, вітер 11-18 км/год та похмура погода з проясненнями.