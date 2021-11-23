Польща розповіла про мігрантів, які перебираються вплав через кордон.

Мігранти з Білорусії намагаються перебратися до Польщі вплав на понтонах через прикордонну річку Буг, щоб потрапити до Люблінського воєводства, повідомляє Лента.Ру.

"Ми бачимо дуже небезпечні випадки. Мігранти концентруються на берегах Бугу. Зафіксовано спроби перетину кордону на понтонах" , - заявив заступник міністра національної оборони Польщі Войчех Скуркевич.

Скуркевич також повідомив про проблеми на околиці Біловежі.

"Прикордонні переходи штурмують групи до кількох сотень людей" , - пояснив заступник міністра.

Раніше Польща висловила готовність вести діалог з Росією щодо міграційної кризи на кордоні, але з Білорусією говоритиме лише на технічному рівні. Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау зазначив, що розмови про відносини Мінська та Варшави мають вестись лише з білоруською опозицією.