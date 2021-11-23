Валютний ринок вівторка: підсумки дня

Жорстка позиція Національного банку зупинила падіння гривні на міжбанківському валютному ринку і не дозволила безготівковому долару зрости до позначки 27 гривень.

Чинники, які грали проти гривні вчора, сьогодні проявилися повною мірою. До «зелених енергетиків» та нерезидентів додалися імпортери, налякані стрімким зростанням курсу долара, що виріс за два тижні на 80 копійок. Котирування безготівкового долара на обід вівторка досягли 26,90 гривень на купівлі та 26,92 гривень на продажу. Національний банк, який зі старту торгів перебував на ринку, провів сьогодні п'ять інтервенцій з продажу валюти поспіль. Це рекордна кількість інтервенцій, проведених регулятором протягом дня весь час його існування. І тільки продавши понад 170 млн. доларів, Нацбанк зміг погасити ажіотажний попит на валюту.

Закрили торги вівторка на 11 копійок на купівлі та на 10 копійок на продажу вище, ніж у понеділок.

Хід торгів

Стартові котирування – 26,77/26,87 (купівля/продаж).

Сьогодні торги відкрилися ширше, ніж у понеділок: спред на відкритті становив 10 копійок. Національний банк був присутній на торгах із першої хвилини. Перша угода за ціною 26,81 гривні о 9:23 пройшла за його участю. Регулятор продав 30 млн доларів по 26,81 - і пішов з ринку, але за кілька хвилин з'явився знову. Вдруге регулятор виставив на продаж ще 30 млн. за ціною 26,835 гривень. Щоб продати цю суму йому знадобилося 15 хвилин. Втретє регулятор вийшов із продажем уже за ціною 26,86 гривень. Цього разу було продано 50 млн доларів і їх розкупили протягом хвилини: бачачи, що зусилля регулятора не призводять до успіху, покупці почали розхоплювати долари, не дивлячись на ціну. Вчетверте було продано ще 50 млн. за ціною 26,88 гривень – і у покупців почала підніматися паніка. Нарешті, перед обідньою перервою НБУ вийшов вп'яте з продажем за ціною 26,90. Схоже, самі покупці втомилися від цього зростання, тому що у Нацбанку цього разу купили трохи більше 10 млн доларів, решту продали продавці, що вичікували, у яких теж почали здавати нерви.

До закриття торгів котирування знизилися від денних піків на кілька копійок. До рівня 27 гривень сьогодні не дійшли 8 копійок.

Котирування закриття торгів – 26,85/26,88 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс на 68,6 млн. порівняно з понеділком і склав 326,2 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,8457 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,8457 гривень. Офіційний курс долара на 24 листопада встановлено на позначці 26,8604 гривні за долар, зростання на 20,16 копійок.

встановлено на позначці 26,8604 гривні за долар, зростання на 20,16 копійок. Офіційний курс євро на 24 листопада встановлено на позначці 30,2354 гривні за євро, зростання на 17,63 копійок.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва сьогодні чуйно спостерігав за тим, що відбувається на міжбанку, змінюючи напрямок тренду залежно від того, що там відбувається. Вранці готівковий долар продавали по 26,90-26,92 гривень. На обід цінник піднявся до 27,02-27,05 гривень. Однак після п'ятого виходу Національного банку з інтервенцією на готівковому ринку ажіотаж почав спадати. І вже до 17-ї години вечора у Києві готівковий «американець» подешевшав до 26,93-26,95 гривень, майже повернувшись до ранкових цін.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:00 – 1,1249 долара. Сьогодні євро продовжив падіння і встановив новий річний мінімум – 1,1223 – на 6 пунктів нижче за попередній. Готівковий євро сьогодні суворо прямував за доларом. Вранці його продавали по 30,30-30,35 гривні, до обіду цінник зріс до 30,40-30,43 гривні, а ввечері євро подешевшав до 30,28-30,30 гривні.

Російський рубль, стомлений різкими рухами, сьогодні торгувався в діапазоні 74,70-75,20 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці подешевшав: у другій половині дня вівторка його продавали по 3,60-3,62 гривні за 10 рублів.