Делегація МАГАТЕ приїхала на сховище ядерних відходів на ЧАЕС

Сьогодні, 23 листопада, інспекція Міжнародного агентства з атомної енергії прибула на сховище відпрацьованих ядерних відходів-2, яке розташоване на території Чорнобильської АЕС, повідомляє Ділова столиця.

"На СВЯП-2 Чорнобильської АЕС проводиться інспекція Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Перевірка здійснюється інспекторами Агентства за участі інспектора Держатомрегулювання" , — сказано в повідомленні Держатомрегулювання.﻿

Інспекція перевіряє відсутність незаявленого ядерного матеріалу та незаявленої ядерної діяльності.