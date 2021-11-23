Делегація МАГАТЕ приїхала на сховище ядерних відходів на ЧАЕС
Сьогодні, 23 листопада, інспекція Міжнародного агентства з атомної енергії прибула на сховище відпрацьованих ядерних відходів-2, яке розташоване на території Чорнобильської АЕС, повідомляє Ділова столиця.
"На СВЯП-2 Чорнобильської АЕС проводиться інспекція Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Перевірка здійснюється інспекторами Агентства за участі інспектора Держатомрегулювання", — сказано в повідомленні Держатомрегулювання.
Інспекція перевіряє відсутність незаявленого ядерного матеріалу та незаявленої ядерної діяльності.