Зеленський призначив нового заступника Єрмака

Президент Володимир Зеленський призначив Ростислава Шурму заступником керівника Офісу глави держави, повідомляє Ділова столиця.

Указ №592/2021 оприлюднено на сайті глави держави.

Шурма на посаді відповідатиме за економічний блок діяльності Офісу президента.

"Серед пріоритетних завдань – підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності" , – сказав заступник голови ВП.

Довідка. Ростислав Шурма народився 1983 року у Львові. Закінчив Національний університет Києво-Могилянська академія (економіка та підприємництво) та Київський економічний університет ім. Гетьмана ("економічна теорія").

Протягом 15 років працював у промисловості. У 2012-2019 роках обіймав посаду генерального директора заводу "Запоріжсталь". Ростислав Шурма є членом наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром".