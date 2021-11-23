США ввели санкції проти компанії і судна, пов'язаних з "Північним потоком-2"

Міністерство фінансів Сполучених Штатів запровадило нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2", пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Зокрема, під обмеження потрапили компанія Transadria Ltd і корабель, що знаходиться в її власності, "Марлін".

Згідно з даними Мінфіну США, компанія Transadria Ltd базується на Кіпрі. У той час як судно "Марлін" ходить під прапором Росії.

19 січня США ввели санкції відносно ведучого "Північного потоку-2" судна "Фортуна" і його власника-компанії "КВТ-Рус".

Крім того, в середині листопада Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".