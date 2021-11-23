Укрзалізниця готується до транспортування великих обсягів імпортного вугілля

АТ "Укрзалізниця" готується до транспортування імпортного вугілля, особливо великий обсяг якого очікує в грудні – понад 1 млн тонн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми готуємося до транспортування вугілля. Звісно, вугілля надходитиме в морпорти й далі розвозитиметься на українські ТЕС. Особливо великий обсяг планується на грудень. Ті цифри, які я бачив, там понад мільйон тонн на грудень планується. І це тільки морем. Знову ж таки, вугілля їде не тільки морем... є вантажі з Польщі, мають бути контракти з Казахстану", – сказав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в ексклюзивному інтерв'ю агентству.

Водночас, на його думку, "Укрзалізниці" не загрожують відключення електроенергії.

"Щодо "Укрзалізниці" - вона все-таки об'єкт критичної інфраструктури, і я не вірю, що щось відключатимуть. Тим паче з того, що комунікується в уряді, ніяких віялових відключень не планується в принципі", – зазначив міністр.

Як повідомлялося, після прибуття 20 листопада першої з семи законтрактованих "ДТЕК Енерго" партій вугілля зі США та Колумбії, яка йде ПАТ "Центренерго", ще одна партія очікується в листопаді, чотири – в грудні й одна – в січні. За даними компанії, обсяг кожної партії становить від 40 тис. тонн до 75 тис. тонн, сумарний обсяг постачань – майже 470 тис. тонн.

Крім постачань вугілля морем ДТЕК очікує вугілля з Польщі, з якою підписано дві угоди на 340 тис. тонн енергетичного вугілля. Загальний обсяг уже законтрактованого вугілля з Польщі, США та Казахстану становить близько 0,9 млн тонн.

Стосовно "Центренерго", то, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, наразі триває робота над постачаннями законтрактованих компанією 660 тис. тонн вугілля в Казахстані морем в обхід заблокованих Російською Федерацією залізничних колій.