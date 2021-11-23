Тищенко може змістити Кличка у Києві

Екс-нардеп Борислава Береза заявляв про те, що депутат фракції "Слуга народу" Микола Тищенко Тищенко – нібито ймовірний кандидат Банкової на посаду голови КМДА. Водночас Тищенко не підтвердив, але й не спростував цю інформацію, повідомляє Сьогодні.

"Навколо мого імені завжди ходило багато чуток і тут нічого такого дивного немає. Я довгий час працював на телебаченні. Відповім просто. Давайте дочекаємося голосування згідно із законом про столицю і ви всі самі дізнаєтесь" , — заявив Тищенко.

Також Тищенко відповів на запитання, чи він готовий до такої посади.

За його словами, досвіду в нього достатньо.

"Знання у мене є, політичний напрямок я знаю. Ми йдемо разом із президентом, будуємо країну для багатих, сильних, розумних та красивих українців. Для нас головне, щоб в Україні всі жили однаково, всі жили багато" , - стверджує нардеп.

Тищенко, за прикладом свого колеги, позафракційного Дмитра Разумкова, створив у Раді міжфракційне об'єднання "Київ діє". Про це він розповів у кулуарах парламенту.

Депутати від «Слуги народу» розповіли виданню «Страна» , що план щодо призначення Миколи Тищенка головою КМДА справді є.