Тищенко може змістити Кличка у Києві
Екс-нардеп Борислава Береза заявляв про те, що депутат фракції "Слуга народу" Микола Тищенко Тищенко – нібито ймовірний кандидат Банкової на посаду голови КМДА. Водночас Тищенко не підтвердив, але й не спростував цю інформацію, повідомляє Сьогодні.
"Навколо мого імені завжди ходило багато чуток і тут нічого такого дивного немає. Я довгий час працював на телебаченні. Відповім просто. Давайте дочекаємося голосування згідно із законом про столицю і ви всі самі дізнаєтесь" , — заявив Тищенко.
Також Тищенко відповів на запитання, чи він готовий до такої посади.
За його словами, досвіду в нього достатньо.
"Знання у мене є, політичний напрямок я знаю. Ми йдемо разом із президентом, будуємо країну для багатих, сильних, розумних та красивих українців. Для нас головне, щоб в Україні всі жили однаково, всі жили багато" , - стверджує нардеп.
Тищенко, за прикладом свого колеги, позафракційного Дмитра Разумкова, створив у Раді міжфракційне об'єднання "Київ діє". Про це він розповів у кулуарах парламенту.
Депутати від «Слуги народу» розповіли виданню «Страна» , що план щодо призначення Миколи Тищенка головою КМДА справді є.
«Це для всіх шок, але Тищенка справді можуть призначити головою КМДА, якщо проголосують за закон про столицю, за яким поділяють посаду голови КМДА та мера. У цьому законі, власне, вся справа. Голосів під нього нема. І Офіс президента їх зібрати не може поки що. І тут Тищенко зголосився взяти на себе завдання збору голосів в обмін на призначення головою КМДА. І якщо так станеться, то це, звісно, буде унікальний тандем з управління містом – мер Кличко та голова КМДА Тищенко. Гумористичні шоу, включаючи «Квартал», конкуренції не витримають», - каже один із нардепів від «Слуги народу».