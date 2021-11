Визначено найважливіший банк світу

Рада з фінансової стабільності (FSB), що включає представників центробанків країн G20, назвав JPMorgan Chase найважливішим банком світу. Рейтинг 30 провідних кредитних організацій опубліковано на сайті ради, повідомляє Лента.Ру.

FSB оцінив 30 світових банків, що мають статус глобально системно значущих, розподіливши їх по п'яти кошиках, залежно від величини надбавки до нормативу достатності капіталу, який вимагають дотримуватися від конкретних банків національних регуляторів. Норматив достатності капіталу є одним із найважливіших фінансових показників банків у країнах, які визнають норми Базельського комітету з банківського нагляду – «Базель III». Норматив розраховується, як частка від ділення власного капіталу банку на розмір його активів. При цьому з величини активів віднімаються створені резерви на можливі втрати з позик, а кожен актив (зазвичай кредит чи облігація) множиться на індивідуальний ризик-коефіцієнт, що залежить від ступеня його надійності.

Вважається, що дотримання нормативу говорить про можливість банку виконувати зобов'язання перед кредиторами. Крім цього, національні центробанки зазвичай встановлюють додаткову надбавку до загальних вимог найбільш системно значимих банків. Від величини цієї надбавки залежить місце конкретного банку у тому чи іншому кошику рейтингу FSB.

Максимально можливу надбавку, що свідчить про найвищу значущість банку для світової фінансової системи, встановлено на рівні 3,5 відсотка. Нинішнього року такі вимоги не пред'являються до жодного банку світу, хоча у минулорічному рейтингу їм відповідав JPMorgan Chase. У нинішній версії його віднесено до другого кошика з надбавкою 2,5 відсотка.

У третьому з надбавкою у два відсотки кошику розташувалися BNP Paribas, Citi Group і HSBC, у четвертому — з надбавкою 1,5 відсотка — одразу кілька кредитних організацій: Bank of America, Bank of China, Barclays, China Construction Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Industrial and Commercial Bank of China та Mitsubishi UFJ FG. Для решти учасників списку є актуальною надбавка в один відсоток.