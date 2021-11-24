Зважування в русі: як зберігають українські дороги

За даними Держстату, лише протягом січня-вересня 2021 року, вантажні перевезення по Україні досягли 162 млн тонн. Це на 18% більше, ніж в аналогічному періоді торік, повідомляє 24 Канал.

Контроль за дотриманням перевізниками норм навантаження — це важливий фактор для збереження українських доріг. З 1 жовтня по 9 листопада, інспекторами Укртрансбезпеки було складено 949 постанов про порушення, зафіксовані WIM-комплексами, на суму майже 17 мільйонів гривень. Що правда, сплачено з них лише трохи більше одного мільйону.

Система зважування у русі – інструмент прямого стягнення штрафів за перевищення габаритно-вагових норм, який другий рік впроваджує Укравтодор. Кожен майданчик WIM комплексно збирає інформацію про автомобілі, які рухаються дорогою, у режимі реального часу.

Обладнання монтується у верхньому шарі покриття або на прогонових будовах мостів та шляхопроводів. Датчики фіксують параметри транспортного засобу — загальну вагу, розподілення ваги по осях, кількість осей, скатність, габарити, швидкість, номерні знаки. Комплекс WIM фіксує перевищення встановлених норм і надсилає дані до Центру обробки даних. Інспектор перевіряє їх, формує постанову та накладає електронний підпис. Після цього постанова надсилається власнику транспортного засобу або директору компанії, за якою цей транспортний засіб зареєстровано.

Автоматизація збору даних мінімізує корупційні ризики та усуває вибіркове зважування транспортних засобів. Дані, зафіксовані за допомогою засобів фото і відеозйомки, зокрема в автоматичному режимі стають підставою для накладання штрафів (або їх оскарження).

Зараз не залишилося жодної області, де б не будувалися майданчики зважування у русі. До кінця 2021 року заплановано влаштування 102 комплексів на основних транспортних коридорах країни.

Статистику про відсоток потенційних порушників відносно до загального трафіку вантажівок Укравтодор збирає з минулого року. Торік було зафіксовано, що кожен четвертий-п’ятий автомобіль їхав з порушенням габаритно-вагових обмежень.

Для порівняння — дані з 23 майданчиків першої черги у квітні, серпні та жовтні 2021 року. Відсоток порушень значно знизився. Зауважте, що кількість зважених транспортних засобів при цьому збільшилася.

Яскравим прикладом позитивних змін є порівняння кількості зважувань до кількості потенційних порушників. Ми бачимо, що після запровадження автоматичного накладання штрафів, кількість порушень зменшилась у 30 разів.