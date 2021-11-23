Єврокомісія виділить 3,5 млн євро на добровільне повернення мігрантів з Білорусі

Єврокомісія обіцяє виділити до 3,5 млн євро на репатріацію мігрантів, які перебувають на території Білорусі, повідомляє Європейська правда.

Про це заявила у Європарламенті президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона оцінила зусилля окремих країн у поверненні своїх громадян додому, зокрема, дії Іраку.

"Але багато мігрантів опинилися в пастці, і ми працюватимемо з агентствами ООН, щоб сприяти їхньому поверненню додому. Ми мобілізуємо до 3,5 мільйонів євро на підтримку добровільного повернення з Білорусі. І наші зусилля і ця роз’яснювальна робота триватимуть" - сказала фон дер Ляєн.

Вона також наголосила на необхідності спільного захисту зовнішніх кордонів ЄС.